Süper Lig | 18’inci haftaya damga vuran 7 olay

Derleyen: Ümit GENÇ | Süper Lig'de hafta içi mesaisinin ardından 18’inci haftayı da geride bıraktık. Hala ciddi bir seyirci özlemi çektiğimiz ligde puan durumu şekillendikçe çok daha çekişmeli mücadeleler izliyoruz. Tam 29 golün atıldığı bu hafta galibiyet serileri sona erdi ve büyük sürprizler yaşandı. Haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- ERZURUM KIŞINI YAZA ÇEVİREN ADAM: DİMİTRİS PELKAS

Fenerbahçe’nin son haftalarda sahadaki futbol aklı olan Dimitris Pelkas, Erzurum ayazında öyle bir zamanlama ile sahneye çıktı ki adeta güneşi getirdi. Zekasını, tekniğini ve soğuk kanlılığını konuşturan Pelkas 45+5’te Mert Hakan Yandaş’a ceza sahası içinde yaptığı servisle çok kötü başladıkları maçta takımı silkeleyip, psikolojiyi yerine oturttu. Soyunma odası dönüşü daha ısınamayan Erzurum defansının arkasına soldan akarak ikinci golü atan ve işi bitiren Pelkas sarı lacivertlileri liderliğe ortak eden isim oldu. Enerjisiyle hücumda müthiş bir joker görevi gören Yunan oyuncu Erzurum yazını kışa çevirdi.

2- TRANSFERİ KEBAPÇIDA AÇIKLANAN GOL KRALI

‘Keşke bizde olsa’ Süper Lig’de bir çok takım taraftarının bu gözle baktığı bir isim Hatayspor’da tozu dumana katıyor: Aaron Boupendza. Kendisini bundan 6 hafta önce yine ‘zamana ihtiyacı olmayan adam’ diyerek yazmıştık. Yedek kulübesinden ilk 11’e terfi eden Gabonlu bambaşka bir seviyeye çıktı. Beşiktaş ağlarına da 2 gol bırakan ve 13 günde tam 9 gole ulaşarak krallıkta zirveye oynayan Boupendza’nın transferi sezon başında bir kebapçıda açıklanmıştı. Hatayspor’un 300 bin Euro maliyetle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncu 29 Aralık 2020’den bu yana Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde sadece 3 takımdan daha az gol attı: Atalanta, Beşiktaş ve Hatayspor.

3- 17 DAKİKADA HAT-TRİCK VE 8 BİNİNCİ GÜN PARTİSİ

Gençlerbirliği karşısında haftanın en farklı galibiyetini alan Galatasaray, 6-0’lık skorla kazanırken 2.27’lik gol beklentisi oranıyla son 5 sezonun bu alandaki en yüksek seviyesine çıktı (3.73). 17 dakikada hat-trick yapan Younes Belhanda haftaya damga vuran bir performansa imza atarken, gol perdesini 27’inci saniyede açan Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’de atılan en erken golü kaydetti. 4 maçlık cezası tamamlanan ve kulübeye dönen Fatih Terim’e ‘hoş geldin’ partisi veren futbolcular, Galatasaray’da aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününde tecrübeli hocaya büyük bir jest yapmış oldu.

4- YILLARCA HAYALİNİ KURDUĞU GÜN İÇİN ÖZÜR DİLEDİ!

Süper Lig kariyerinde ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan 23 yaşındaki Übeyd Adıyaman haftanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Sosyal medya trollerinin hedef haline getirdiği genç kaleci yeterince hayal kırıklığı yaşadığı maçın ardından bir de ağır hakaretlerle ve şike yakıştırmalarıyla karşı karşıya kaldı. Sınırların aşıldığı eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak durumunda bırakılan Übeyd yıllarca hayalini kurduğu gün için hepimizden özür diledi! Hatadan kasıt aramak bizim toplum geleneğimiz. Bu geleneği genç bir kaleci üzerinde denemek hiç de yakışık almadı. Übeyd harika bir maç oynamadı, gergin ve heyecanlıydı belki ama onu böyle acımasızca eleştirmek haftanın en utanç duyulacak olayıydı.

5- SUMUDİCA’NIN RAKSINA REST İLE KARŞILIK

Ligin idaresi en zor hocası Sumudica ile gerilen ipler bu hafta koptu. Başarıyı nakite çevirme hevesini çalıştırdığı her dönem, her takımda hissettiren Sumudica, Sivasspor mağlubiyeti sonrası yaptığı skandal açıklamalarla kendi ayağını kaydırdı. Neyi, nerede, ne zaman konuşacağının ayrımını iyi yapamayan ve medyayı yeni sözleşme için adeta bir maşa olarak kullanmaya çalışan Sumudica’nın raksına Gaziantep Kulübü rest ile karşılık verdi. Şehrin ilkeleri Sumudica’nın sahadaki başarısından daha ağır basınca nazikçe kapı gösterildi. Farklı bir dünyası olan ligin renkli hocası 15 maçlık galibiyet serisinin sonunda lige ‘şimdilik’ veda etti.

6- BİTİRİM İKİLİ SİVAS ŞUBESİ: MAX GRADEL-HAKAN ARSLAN

Hırs, azim, mücadele… Yanına ne koyarsanız yakışır? Elbette gol. Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan sezonun tartışmasız en iştahlı isimlerinden biri. Beşiktaş maçında hakeme telefon gösterme olayıyla gündeme gelen 32 yaşındaki kaptan aldığı ceza sonrası 2 muhteşem kafa golüyle dönüş yaparak Yiğidolar’ı Gaziantep karşısında zafere taşıdı. Max Gradel’in adrese teslim ortalarını hep yaptığı gibi ceza sahası koşularıyla noktalayan Hakan’ın skora ve oyuna olan katkısı gerçekten muhteşem. Takımın forvetlerinden daha çok gol atan (4) Kaptan, Max Gradel ile birlikte ligde haftanın en çok konuşulan ikilisi oldu.

7- ANKARA’DA TONİ KROSS’U KISKANDIRAN GOL

18’inci haftanın en güzel golü Başkent Ankara’da atıldı. Başakşehir’in Ankaragücü’nü deplasmanda 2-1 yendiği maçta Visca’nın 17’de attığı ilk gole 4 dakika sonra güncelleme getiren Endri Çekiçi sol çaprazdan dar açıya rağmen Volkan Babacan’ı avlayarak müthiş bir frikik golüne imza attı. Başakşehir ağlarını Toni Kross vari bir frikikle sarsan 24 yaşındaki Arnavut oyuncunun tek sayısı galibiyete yetmese de sosyal medyada en çok paylaşılan gol oldu. Çekiçi’nin frikiği olmasa haftanın golü muhtemelen benzer açıdan hareketli oyunda atan Visca’nın olurdu.