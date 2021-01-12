Ocak’ta taarruz var

Galatasaray’da gündem transfer! Teknik Direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının ardından istediği futbolcuları tek tek açıklaması üzerine sarı-kırmızılı yönetim, düğmeye bastı.

Yönetim, ilk olarak şartları diğerlerine daha uygun olan Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco'yla temasa geçecek. Galatasaray’ın hedefi geçmiş dönemde olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Fransız kulübü, satın alma opsiyonuna 6-7 milyon Euro civarında bir rakam eklemek isterken sarı-kırmızılar, 3-4 milyon Euro bandında işi bitirmek istiyor. Tarafların orta yolu bulmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

İKİ YILDIZ TAKASA

Yurtiçinde dengeleri bozacak olan transfer hamleleri ise İrfan Can Kahveci ve Edin Visca… Galatasaray, her iki futbolcu için Başakşehir'e oyuncu takası ve bir miktar para önerecek. Galatasaray’ın vereceği futbolcular Luyindama ve Babel…

Her ne kadar Başakşehir, Marcao'yu istese de sarı-kırmızılılar, bu isim hakkında yeniden görüşecek. Kasımpaşa'da gözden düşen Aytaç Kara'da problem yok. Aytaç ile yakında imzalar atılacak.

OĞULCAN’DA EMSAL AURELIO

Öte yandan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan hakkında 6 maç men cezası ve Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödenmesine karar vermesinin ardından Galatasaray, resmi itirazını yaptı. Önceki gün oyuncusunun yanında olacaklarını belirten sarı-kırmızılı yönetim, Tahkim Kurulu'na Mehmet Aurelio'yu örnek gösterdi. Aurelio, Fenerbahçe'den Real Betis'e transfer olduğunda aynı durum yaşanmış ve Fenerbahçe haklı bulunmuştu. Aynı şekilde geçmişte Bekir Ozan Has'ın Bursaspor'dan Gaziantep'e transfer örneği var.

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