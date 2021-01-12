MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-3 Antalyaspor | Antalyaspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bursa BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi Süper Lig ekibi 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada Hakan Özmert penaltıdan, 33. dakikada Gökdeniz ve 36. dakikada Jahovic kaydetti.

İkinci yarıda takımlar oyuncu değişiklikleri yapsa da skor değişmedi ve Antalyaspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u kupanın dışına iterek son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021’de oynanacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Ozan Koç dk. 46), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Kerem Şen dk. 21) (Ramazan Keskin dk. 68), Batuhan Kör (İsmail Can Çavuşluk dk. 68), Ali Akman (Çağatay Yılmaz dk. 56)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Imeri (Adem Metin Türk dk. 83), Naldo, Kudriashov (Ersan Gülüm dk. 46), Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Fredy dk. 46), Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar (Nuri Şahin dk. 72), Sam (Serdar Poyraz dk. 83), Jahovic

Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Onur Atasayar'ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor’da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor'a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

35. dakikada Aykut Akgün'ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 0-3

42. dakikada Emirhan'ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün'ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.

57. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak'ın sert şutu kaleci Ferhat’ta kaldı.

60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.

83. dakikada Sam, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz'de kaldı.

90+1. dakikada Emirhan Aydoğan’ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.