İngiliz devleri Ali Akman’ın peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Almanya ve Fransa’dan kulüplerin listesinde olduğu bilinen 18 yaşındaki forvet oyuncusuna, İngiltere devleri Arsenal ve Chelsea de talip oldu.

Bursaspor ile olan kontratı 3o Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Ali Akman’ı devre arasında transfer etmek istediği öğrenilen Arsenal ve Chelsea’nin, Ocak ayında yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalacağı belirtildi. Daily Mail’den Simon Jones’un haberine göre Bursaspor, para kazanmak istediği Ali Akman’ı 3 milyon pound gibi bir rakama bırakabilir.

Haberde Galatasaray ve Salzburg’un teklif yaptığı genç futbolcu için girişimlere başlayan olan iki İngiliz devinin, Ali Akman’ı geleceğe yatırım olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Salzburg ve Galatasaray’ın teklifleri nedeniyle sözleşmesi bitmeden transfer için girişimlere başlayacak olan Arsenal ve Chelsea’nin, Bursaspor’un istediği bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

Özellikle bu sezon başarılı bir futbol ortaya koyan ve Bursaspor formasıyla çıktığı 16 1. Lig maçında 9 gol atıp, 3 de asist yapan Ali Akman, 1 kez de Türkiye Kupası maçında oynadı.

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