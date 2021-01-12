Hidayet Türkoğlu’ndan istifa açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevinden ayrılacağına yönelik iddialara resmi Twitter hesabından cevap verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu'nun görevlerinden el çektirildiği ileri sürülmüş ve bu kararın gerekçesinin yurtdışında bulunan 150 milyon Euro’sunu Türkiye’ye getirme talebini yerine getirmemesi olduğu iddia edilmişti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı da yapan Türkoğlu, açıklamasında “Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.