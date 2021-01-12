Cem İlkel, Avustralya Açık Elemeleri’nde ikinci turda

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta eleme ilk tur mücadelesini klasmanın 146. basamağındaki Peter Gojowczyk karşısında veren milli tenisçi Cem İlkel, 1 saat 22 dakikada karşılaşmayı 6-2, 6-3 kazanırken 9 ace, 9 winner, 2 basit hata ile oynadı.

Avustralya Açık elemelerinde ana tablo mücadelesi veren bir diğer milli tenisçi Pemra Özgen ise elemelerin ilk turunda dünya klasmanının 163. basamağındaki Ukraynalı raket Anhelina Kalinina’ya 6-1'lik iki sette kaybederek turnuvaya veda etti.

Yarın oynanacak elemelerin ikinci turunda milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hırvat Ana Konjuh ile Cem İlkel ise Fransız tenisçi Quentin Halys ile karşılaşacak.