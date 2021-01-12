Belhanda’ya ‘bedevi’ diyen Cem Emiroğlu istifa etti

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda’ya Twitter’da “bedevi” ifadesini kullanan Cem Emiroğlu, görevinden istifa etti.

Emiroğlu, Galatasaray’da divan kurulu üyesi ve disiplin kurulu yedek üyesi olarak görev yapıyordu.

Galatasaray’ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda’nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, “Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?” ifadesini kullanmıştı.

BELHANDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

“Önce bir hakem tarafından, ‘negro’ tabirine maruz kaldık” diyen Belhanda, “Galatasaray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından “Bedevi” ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir bedeviyim ancak Galatasaray’ı seven ve temsil eden bir bedeviyim” sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.