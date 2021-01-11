Ziya Eren’in takımı Premier Lig ekibine acımadı

İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) 3. Tur maçları oynandı. Kayseri Erciyesspor eski başkanlarından Ziya Eren’in İngiltere 2. Ligi’nde satın aldığı Crawley Town takımı, tura damga vuran takım oldu. Marcelo Bielsa’nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Leeds United’ı kendi sahasında konuk eden Crawley Town, güçlü rakibini 3-0 yenerek kupanın dışına itti. Crawley Town’un bu başarısı, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Crawley Town, 50. dakikada Tsaroulla ile öne geçti. Leeds United golün şokunu atlatamadan bu kez sahneye Nadesan çıktı ve 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. İki farklı öne geçtikten sonra iyi kapanan ve hızlı hücumlarla gol arayan Crawley Town’da Tunnicliffe, 70. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü ağlara bıraktı.

Güçlü rakibini eleyen Crawley Town, FA Cup’ta bir üst tura yükselen takım olmayı başardı.

FA Cup 3. Turu’nda oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bristol City 2-1 Portsmouth

Man City 3-0 Birmingham

Chelsea 4-0 Morecambe

Cheltenham 2-1 Mansfield

Barnsley 2-0 Tranmere

Marine 0-5 Tottenham

Newport County 1-1 Brighton

KAYSERİ ERCİYESSPOR FİNAL OYNAMIŞTI

Ziya Eren, 2006-2007 sezonunun devre arasında ligin dibine demir atan Kayseri Erciyesspor’da Erol Bedir’in yerine başkanlık koltuğuna oturdu. Takımın başına Bülent Korkmaz’ı getiren Eren, Kayseri ekibinin ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takımları arasında yer almasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Ancak Türkiye Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale yükselen Kayseri Erciyesspor, Beşiktaş ile İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı final maçını 1-0 kaybederek ikinci oldu. Küme düşmesine rağmen bir sonraki sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etti.

2007-2008 sezonuna girerken ise başkan Ziya Eren ve teknik direktör Bülent Korkmaz, “Bu şehirde Erciyesspor'un başarılı olmasını istemeyenler var” şeklinde bir ifade kullanarak istifa ettiler. Ziya Eren daha sonra 2016 yılında İngiliz ekibi Crawley Town takımını satın aldı.

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