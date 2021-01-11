TBF’den sponsorluk anlaşması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar arasında imzalanan anlaşmayla, Bitci.com TBF'in ana sponsorları arasına katıldı.

Anlaşmanın ardından bir değerlendirmede bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki öncü kurumlarından Bitci Teknoloji ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki iş birliğinin ilk adımlarını atarken çok heyecanlıyız. Basketbol, ülkemizde günden güne gelişen kültürü ve farkındalığıyla kitle iletişiminde de önemli bir güç haline gelmiştir. Bu güce inanan markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptığımız değerli iş birliği de bu anlayışın bir yansımasıdır. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine basketbola duydukları güven ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar ise, “Blockchain teknolojisinin bugün bizlere sundukları sadece buzdağının görünen kısmı. Bitci olarak, bu teknolojiye Türkiye'de öncülük etmekten dolayı son derece mutluyuz. Attığımız bu imzalarla blockchain konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol milli takımlarımız için kullanacağız. Ülkemizde basketbola çok yoğun bir ilgi var. Bu iş birliği kapsamında sunacağımız çözümlerle bir yandan izleyici deneyimini bir üst seviyeye çıkartırken bir yandan da ülkemizdeki basketbol sevgisini perçinlemeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar bizleri başarılarıyla gururlandıran Kadın ve Erkek A Milli Takımlarımız, umuyoruz bu iş birliğinin verdiği güçle daha nice zaferlere imza atacak. Bu süreçte emeği geçen, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve tüm idari yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Bitci Teknoloji Hakkında

Çağdaş Holding tarafından blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com'u hayata geçirdi. 2019 yılında, Türkiye'nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blokzinciri olan Bitcichain'i geliştiren Bitci Teknoloji, eş zamanlı olarak da Türkiye’de ilk kripto para ile ödeme yapılmasına imkân sağlayan BitciPay'i devreye aldı. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmayı da 2020 yılında Karşıyaka Spor Kulübü ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Kendi bünyesinde bulunan 35 kişilik ekibiyle faaliyetlerine devam eden Bitci'nin teknolojik altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum'dadır.