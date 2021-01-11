Spor İstanbul’dan çocuklara online egzersiz

Spor İstanbul, pandemi tedbirleri nedeniyle zamanını evde geçiren çocukların ve ebeveynlerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük online gençlik festivali ve çevrim içi eğitimlerle çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin evde kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlayan Spor İstanbul, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyecek projeler üretmeyi sürdürüyor. Spor İstanbul'un çocuklara yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği evde egzersiz eğitimleri başladı. Çocukların motivasyonlarını artırmak, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, eğlenceli ve koordineli çalışmalarını amaçlayan proje doğrultusunda belirlenen yaş grubundaki çocuklara temel hareket ve fit beyin eğitimleri verilecek.

Aktif ve mutlu çocuklar

Uzmanlar tarafından hazırlanan özel programlar çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini geliştirirken aynı zamanda aktif, mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlayacak. Profesyonel eğitmenlerin yönetiminde 12 Aralık'ta başlayan çevrim içi dersler, cumartesi ve pazar günleri 11.00 ile 11.35 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

On binlerce çocuk evde egzersiz yaptı

Spor İstanbul'un geçtiğimiz dört hafta boyunca gerçekleştirdiği çevrim içi eğitimler sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü. 86 bin 770 farklı bireyin katıldığı dersler toplamda 235 bin 566 kez izlendi.