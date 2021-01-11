Sinan Gümüş oyundan alınmasına tepki gösterdi

Süper Lig’in 18. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de Sinan Gümüş maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Skorda 3-0’lık üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, 63. dakikada Valencia’yı Sinan Gümüş ile değiştirdi.
4. hakemin kaldırdığı değişiklik tabelasında numarasını gören Sinan, karara sinirlendi. Saha kenarına gelirken de söylenen ve değişiklikten memnun olmadığını gösteren Sinan Gümüş’ü yedek kulübesinin önünde teknik direktörü Erol Bulut sakinleştirdi.