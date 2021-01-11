Seri bitti

Santraforlardan ne beklersiniz? Pozisyon bilgisi, topu aldığı açı, vücut pozisyonu, sürekli yaptığı çevre kontrolü ve şut arayışı. Aboubakar zaten bu yeteneklere sahip. Mükemmel gol attı.

Antalya’da 4 gol atıp dikkatleri üzerine çeken Boupendza daha mütevazı bir kariyere sahip ama affetmiyor. Deniyor ve golü atıyor.

Kaleci Ersin, Hatayspor'un beraberlik golünde hata yaptı, topu kurtarabilirdi. Boupendza çok seri, birebir pozisyonlarda, savunması çok zor bir oyuncu. Attığı ikinci golde Welinton'u bitirdi.

Beşiktaş takım savunmasında, haftalar sonra maça kötü başladı. Atiba, Necip, Souza, defansif anlamda ön plana çıkan isimler. Ama yaratıcılık deyince, bir yere kadar. Önce güvenlik düşüncesi bazen tutmaz.

Larin 11. golünü atarken, bu golde önce kaleci sonra savunma hatası vardı.

Necip’in top kaybını Boupendza gole çevirseydi, kalan süre çok zor geçerdi, Beşiktaş için. Hatayspor'un daha çok kapandığı zaman diliminde, Beşiktaş, geliştirmek istediği ataklarda rakip savunmanın merkezini bozamadı. Burada sahneye Ghezzal'ın daha çok çıkması gerekiyor.

Oğuzhan, aksayan orta alana ayrı bakış açısını getirebilirdi ve oyuna girdi.

Hatayspor’un normal savunma ile katı savunmayı karıştırdığı dakikalarda Beşiktaş önce boşluk aradı, sonra şut denemelerinde bulundu. Kanatlar, daha çok hücuma çıktı.

Maçın büyük bölümündeki tempo ve iyi futbol düşüncesi, son 10 dakikada düştü. Artık olursa, şans golü sonucu değiştirebilirdi. O da olmadı.