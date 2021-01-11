Scout başarısına örnek

Beşiktaş, zorlu Hatay deplasmanında futbol olarak ilk yarıda istediğini yapamadı. Ancak ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla galibiyeti hak edecek bir müsabaka oynadı. İlk bölümde kapanan ev sahibine karşı kanatları çok iyi kullanamadı. Ancak merkezden Larin, Aboubakar ve Atiba ile net ve etkili fırsatlar buldu. Ve birçok pozisyonu gole çeviremedi.

1- Kapanan savunmalara karşı Beşiktaş'ın, en büyük silahlarından bir tanesi duran topları çok iyi kullanması. Welinton, Vida, Aboubakar ve Larin gibi hava hakimiyeti yüksek oyuncularla ve duran topları adrese teslim eden Ghezzal ile sonuca gidiyor. Bu Beşiktaş için büyük bir fark ve kazanımdı.

2- Bir diğer önemli noktası ise futbolun gizli silahı rakip savunmadan dönen topları kazanıp tekrar baskın yapıp bütün oyunu rakip alanda oynamasıydı.

3- Sergen hocanın N'Koudou ve Oğuzhan hamleleri doğruydu. Fakat bu iki oyuncu geçen müsabakalardaki performanslarını ortaya koyamayınca Beşiktaş'ın hücumdaki gücü bir hayli eksildi.

Necip çok pas yapıyor, çok enine oynuyor ve bu pasların hepsi çok rizikolu… Öne doğru, dikine ve hızlı oynamalı. N'Sakala ve Welinton ise rakibi karşılamada ve rakiple mücadelede doğru müdahaleler yapamadıkları için iki gol yetirdiler.

Hataysporlu futbolcular sürekli kendini yere bırakarak müsabakayı seyredilmez hale getirdiler. Scoutlar çok önemli… Gabon milli takımından Boupendza gibi bir oyuncuyu 300 bin Euro'ya getirmek büyük başarı… Aynı şekilde Aboubakar ve Larin'i de tekrar Beşiktaş'a kazandırmak da izleme komitesinin başarısıdır.

Bu yüzden mutlaka transferleri izleme komiteleri hoca ile beraber yapmalı, kulüp başkanları ve yöneticiler asla yapmamalı.