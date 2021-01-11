Mesut Özil’den Kadıköy ve Fenerbahçe mesajı

Premier Lig ekibi Arsenal’dan ayrılıp ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye imza atması beklenen Mesut Özil, sosyal medyadan gelen sorulara cevap verirken transferin artık sadece imzaya kaldığının sinyalini verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu” dediği Mesut Özil, İstanbul’da en çok sevdiği semt olarak “Kadıköy” derken, Fenerbahçe’nin de Türkiye’nin en kulübü olduğunu belirtti.

Mesut Özil’in açıklamaları şöyle;

*Almanya’da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya’daki Real Madrid gibi. Türkiye’nin en büyük kulübü.

*Schalke’ye her zaman sempatim oldu ve onlar için en iyisini diliyorum. Ancak oraya gitmek şu anda benim için bir opsiyon değil.

*Çok fazla iniş çıkışlar oldu ancak Arsenal’e gitme kararımdan hiç pişman olmadım. Şubat ve Mart ayından önce, corona virüsü arasındaki öncesi çok eğlenceliydi. Çok fazla eğlendim ve pozitif bir gidişatta olduğumuzu düşündüm. Ancak ara sonrasında maalesef her şey değişti.

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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu ve transferle ilgili mesaj yolladı. Mesut Özil transferindeki son durumu anlatan Koç, “Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe’den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal’in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalar atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun.” dedi.