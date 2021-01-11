MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa

Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak rakibine bu sezon sahasında ilk kez mağlubiyet yaşattı. Kasımpaşa 25. dakikada Haddadi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 18 maç sonunda 30 puanla 5. sırada kalırken, Kasımpaşa 17 maçla 22 puana yükselerek 13. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 19. haftasında Alanyaspor BAY olduğu için maç yapmayacak. Kasımpaşa ise sahasında Erzurumspor’u konuk edecek.

GALİBİYET HODZIC VE YUSUF’LA GELDİ

Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Hodzic, Yusuf Erdoğan’ın asistinde şunu çekerek topu filelerle buluşturdu: 1-0.

25. dakikada ise Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Haddadi, Bareiro’ya yaptığı sert hareketi sonrasında kırmızı kart gördü. Hakem Abdulkadir Bitigen ilk önce sarı kart gösterdi ancak VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyip kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

10 kişi kalan Kasımpaşa 33. dakikada Yusuf Erdoğan ile farkı 2’ye çıkardı. Isaac’in pasında savunmanın arkasına sarkan Yusuf, kaleci Marafona’yı çaresiz bırakıp skoru 2-0’a taşıdı.

Dakikalar 39’u gösterdiğinde Ramazan’ın Bareiro’ya yaptığı faul nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Alanyaspor, penaltıdan Bakasetas’ın attığı golle durumu 2-1’e getirdi.

İkinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.