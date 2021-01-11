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Yasin YILDIRIM
Yasin Yıldırım
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İsyan sınıfta kalan yönetime

11 Ocak 2021
YazarlarYasin Yıldırım

Fatih Terim isim isim transfer listesini canlı yayında açıklayarak bombayı yönetimin kucağına bıraktı. Aslında bu bir isyan ve bu isyanı Terim'den başkası da yapamaz. Başka biri yapsa bedeli farklı olur çünkü…

Sezon başında istediği transferler yapılmayan Terim, devre arasında da beklentilerinin karşılanamayacağını adı gibi biliyor. Söylediği 4 futbolcunun piyasa değeri minimum 30 milyon Euro. Galatasaray'ın Onyekuru dışında, İrfan Can, Visca ve Mohammed'i alma ihtimali yok denecek kadar az. Fatih Terim, Taylan, Oğulcan, Donk gibi isimlerle bugüne kadar idare etti ama o da biliyor ki en az iki yıldız ve kadro derinliği oluşturacak 2-3 yerli isim kadroya dahil edilmezse şampiyonluk treni kaçacak. Terim'in isyanı bir yıldır transferde sınıfta kalan yönetime.

Sezonu 6. bitiren Galatasaray'ın sadece Etebo ve Omar'ı aldığını düşününce, Terim'e de hak vermemek elde değil…

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