Göztepe’de harekat başladı 

Süper Lig’de evinde 1-0 kaybettiği Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından İlhan Palut’un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan Göztepe’de kurmayların, Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği iddia edildi.

Yönetimin ayrıca Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Peter Zulj’u kiralık olarak kadrosuna katmak üzere görüşmeleri başlattığı bildirildi. Anderlecht’te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Avusturyalı’nın da Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı öğrenildi. Kariyerine ülkesinin Hartberg takımında başlayan Zulj, Wolfsberger AC, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz’da da top koşturdu. Avusturya Milli Takım formasını da giyen futbolcu bu sezon Anderlecht ile 8 lig maçında süre aldı.

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 1’inci Lig ekibi Ankaraspor’dan orta saha Beykan Şimşek’i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörle birlikte en az 4 takviye daha yapacağı kaydedildi.

KEVIN STEWART İDMANA ALINMADI

Öte yandan Göztepe’nin menajerler aracılığı ile son olarak İngiltere’nin Hull City takımında forma giyen orta saha Kevin Stewart’ı İzmir’e getirdiği belirtildi. Ancak teknik direktör İlhan Palut’un son 1 yıldır sahalara çıkmayan 27 yaşındaki Jamaikalı oyuncuyu idmana dahi almadığı açıklandı. Stewart’ın ise Palut’un bu tutumu nedeniyle antrenmana çıkmadan İngiltere’ye döndüğü dile getirildi.

Stewart, bu sezon hiçbir takımda 1 dakika bile görev almadı. Tecrübeli oyuncu Premier Lig’de Liverpool forması giyip, Tottenham’ın altyapı takımlarında görev aldı.

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