Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa ‘canlı’ tepki! Önce Erol Bulut, sonra Serdar Aziz…

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan maçın yayını esnasında verilen taraftar seslerinde, Fenerbahçe’ye küfürlü tezahüratların yer alması sarı lacivertli camianın tepkisine yol açmıştı.

Bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, “Yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayınladı.

BeIN Sports ise, olay hakkında araştırma başlatıldığını dile getirirken “Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve heme nkaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz” denildi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/3jjGicz1ER — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 10, 2021

Erol Bulut: ‘Adil ve tarafsız yayın bekliyoruz’

Yaşanan bu süreçlerin ardından BB Erzurumspor maçı öncesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut şöyle konuştu:

“Maça girmeden önce başka bir konuya değinmek istiyorum. Son 2 günde Fenerbahçe ailesine olan, adil olmayan bir durum gerçekleşmektedir. Yayıncı kuruluşun normalde tarafsız ve adil olması gerektirdiğini düşünen bir insanım. Bunu hiçbir alanda bunu göremiyoruz. Burada benim şu an olmam mecburiyetten çıkıp konuşuyoruz. Bunun gelecekte değişmesini, daha adil ve tarafsız ilerleme olması gerektiğini, Türk futboluna yakışır bir şekilde olması gerektiğini söylüyoruz. Bu bizi, Fenerbahçe camiasını üzüyor. Maçla ilgili olarak, son aldığımız galibiyetlere 1 galibiyet daha ekleyip yolumuza devam etmek istiyoruz. ”

Serdar Aziz: “Cevabı sahada vereceğiz”

Erol Bulut’un ardından savunma oyuncusu Serdar Aziz mikrofonlarına karşına geçerken, “Aslında bugün maçı değil de, sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe Kulübü çok büyük bir camiadır. Biz gerekli cevabı, en iyisini zaten sahada vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayın. Ama dediğim gibi biz sahada en iyi cevabı vereceğiz. Bunları da çok büyük bir camia olarak herkese göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Para cezası yememek için beIN S

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ports’un yayınına katılan Bulut ve Aziz, muhabirden soru almadan yayını terk etti.