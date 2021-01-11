Fenerbahçe Beko’da 1 pozitif vaka

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.”

Fenerbahçe Beko, yarın (Salı) Euroleague’in 19. haftasında Baskonia ile karşılaşacak.