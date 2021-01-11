SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe Beko’da 1 pozitif vaka

Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 23:02, 11/01/2021
Haberler Basketbol
Fenerbahçe Beko’da 1 pozitif vaka

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.”

Fenerbahçe Beko, yarın (Salı) Euroleague’in 19. haftasında Baskonia ile karşılaşacak.

Corona Fenerbahçe Beko
Yayınlanma Tarihi:23:00,