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Fatih Terim’in zor listesi

Transfer yüzünden Galatasaray yönetiminin başı ağrıyabilir. Topu önünde bulan yönetimin, Fatih Terim’in istediği isimler için tüm şartları zorlaması gerekiyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım
Güncellenme: 08:24, 11/01/2021
Haberler Futbol
Fatih Terim’in zor listesi

Fatih Terim'in transfer ile ilgili yaptığı açıklamalar, 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin önüne geçti. Galatasaray'ın hocasının, sıra dışı bir çıkışla “Yönetimimizin elinden gelenin daha fazlasını yapmasını bekliyorum ve istiyorum. Benim söylediğim her isim ya alınıyor ya biz alamıyoruz. Başkalarına ‘scout'luk yapmaktan yorulduk” şeklindeki sözlerinin ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz ve ekibine çevrildi. Terim'in çıkışı, topu önünde bulan Galatasaray yönetiminin başını çok ağrıtabilir.

CEZAYI GÖZE ALACAK MI?

Listesi kabarık olan Terim'in adını paylaştığı 4 ismin toplam değeri, futbolun nabzını tutan ‘Transfermarkt' verilerine göre 30 milyon Euro. İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed için yönetimin kaynak yaratması veya oyuncu takası yapması gerekiyor. Galatasaay’ın gözden çıkardığı oyuncuların beğenilmemesi ve takasta kabul edilmemesi yüzünden yönetimin önünde tek bir seçenek kalıyor:

Cezayı göze alıp bütçede eksiye düşerek transferleri bitirmek.

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Yayınlanma Tarihi:08:15,