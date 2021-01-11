CANLI İZLE | BB Erzurumspor Fenerbahçe (Süper Lig 18’inci hafta)

BB Erzurumspor Fenerbahçe maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz… Ligde arka arkaya kazandığı 3 maçla zirve yarışına ortak olan sarı lacivertliler Erzurum deplasmanında kazanarak lider Beşiktaş ile puan puana gelmek istiyor. Soğuk ve zorlu Erzurum deplasmanına 6 eksikle çıkan Fenerbahçe deplasmanda en çok puan alan takım olma başarısını devam ettirerek seriyi sürdürmenin peşinde. Son 2 maçta 1 puan alan ve 13 puanla ligin dibine demir aran Erzurumspor ise Fenerbahçe’yi yenerek çıkış yakalamak istiyor. Erzurumspor Fenerbahçe maçının canlı yayını ve tüm detayları SKOR’da…

BB ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYINI (Sayfayı yenilemek için tıklayın.)

-Mücadele saat 14.00’te başlayacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Thiam

BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Erol Bulut rekor peşinde

Erol Bulut (%75; 6G 1B 1M) Erzurumspor maçını kazanırsa, Carlos Alberto Parreira’yı (%76.5; 13G 2B 2M) geride bırakarak Fenerbahçe’nin başında Süper Lig’de en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör olacak.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Fenerbahçe’de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Sosa, Tolga Ciğerci Filip Novak ve Kemal Ademi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan sakatlığı bulunmayan Ömer Faruk Beyaz, Erol Bulut’un tercihi nedeniyle kadroda yer almıyor.

Dört oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında 3. randevu

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı’nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum’da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.