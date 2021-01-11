Ali Koç: Hayatlarında görmedikleri boykotla karşılaşacaklar

Süper Lig’in 18. haftasında Erzurumspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitleyerek 35 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Karşılaşmanın ardından futbolcular maçı yorumlamadı ve yayıncı kuruluşa tepkili olduklarını söylediler. Stat dışında ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşa tepki gösterdi ve “Eğer devam ederse hayatlarında görmedikleri boykotla karşılaşacaklar” ifadesini kullandı.

Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluşun tezahürat efektinde Fenerbahçe’ye karşı küfür edilen seslerin duyulmasıyla ilgili Koç, “Dün oynanan bizle alakalı bir maçta bir şey yaşandı. Biz bir açıklama yaptık. Yayıncı bir açıklama yaptı özür diledi ama bunu samimiyetsiz buluyoruz. Bu açıklamanın saatine bile baktığınızda son derece ciddiyetsiz olduğu görülüyor. Kurumun en üstü ile konuştuk. Biz sorunları kamuoyuna taşımadık. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik ve düzeltilmesini istedik. Bizim haddimize değil bir başka kurumda kimin nasıl çalışacağını söylemek. Aynı şekilde kimse de bizim kurumumuza karışamaz” şeklinde konuştu.

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Ligin yayıncısıyla aralarındaki ilişkinin sıkıntılı olacağını belirten Ali Koç, “Biz Fenerbahçe olarak mevcut sorunlar düzeltilene kadar yayıncı kuruluş ile olan ilişkilerimiz sıkıntıda olacak. Süre verdik daha önce, bırakın düzelmesini işler daha da kötüye gitti. Buradan tekrar sesleniyorum. Ya mevcut sorunları düzelteceksiniz ya da bu ilişkilerdeki sorunlu hal devam edecek. Sizin için içerde çöreklenmiş yapı mı daha önemli yoksa ligin adaleti mi önemli. Buna karar versinler” dedi.

Konuyla ilgili taraftara da seslenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Taraftarı da sağduyuya çağırıyorum. Dekoder kampanyası boykotuna gitmeyin. Ama bizden sinyal bekleyin. Fenerbahçe taraftarının neler yapabileceğini bilmiyorlar. Eğer devam ederse hayatlarında görmedikleri boykotla karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.

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MESUT ÖZİL TRANSFERİ

Mesut Özil transferiyle ilgili konuşan Ali Koç “Mesut Özil’in hala rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe Kulübü’nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de… Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır” dedi.

İRFAN CAN VE VISCA SORUSU

Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Medipol Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili soruyu yanıtlayan Koç “Ekibimden bana gelen bu yönde bir talep yoktur. Kulüpleri, iki oyuncuyu da bu transfer penceresinde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime bu yönde gelen bir talep yoktur” ifadelerini kullandı.