Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ’ın testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ’a yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını resmi siteden açıkladı. Daha önce pozitif çıkan Çebi ve Kocadağ’a bugün yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

“Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK”