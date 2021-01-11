54 yaşına girecek ‘Gerçek Tsubasa’ Kazuyoshi Miura’ya yeni sözleşme

Yokohama Kulübü, Şubat ayında 54 yaşında girecek olan Kazuyoshi Miura’nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Kariyerinin 36’ıncı sezonunu yaşayan “Kral Kazu” lakaplı oyuncu futbol dünyasının en uzun kariyere sahip isimlerinden biri.

Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan Kazuyoshi Miura 27 Şubat’ta başlayacak 2021 sezonu için kontratını yeniledi.

Kulüpten yapılan sözleşme yenileme açıklamasının ardından açıklamalarda bulunan Kazuyoshi, corona virüs salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini kaydederek, “Bu sezon daha fazla maç oynayacağım ve takımın galibiyetlerine katkı sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

MESSİ DOĞMADAN ÖNCE FUTBOLA BAŞLADI

Aktif futbolculuk kariyerinin 36. sezonuna hazırlanan Japon oyuncu, yeni sezonun başlamasından bir gün önce 26 Şubat’ta 54 yaşına girecek.

24 Haziran 1987’de doğan Lionel Messi’den tam 5 yıl önce 1 Aralık 1982’te profesyonel futbol kariyerine başlayan Kazuyoshi Miura aradan geçen 39 yılda gerçek bir efsaneye dönüştü.

EFSANE TSUBASA ÇİZGİ FİLMİNİN ESİN KAYNAĞI

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, ‘Tsubasa’ çizgi film karakterine esin kaynağı olan kişidir. 1967 yılında dünyaya gelen Japon futbolcu Miura, Shizuoa’daki Gakuen isimli okulundan 15 yaşında ayrıldı. Asyalı gencin tek bir isteği vardı: Brezilya’ya ayak basarak tek hayali olan futbolcu olmayı başarabilmek. Sao Paulo’daki Atletico Juventus takımı ile genç sözleşme imzalayan Kazu, bir yıl sonra Santos ile profesyonel sözleşme imzaladı. En büyük hayalini gerçekleştiren Tsubasa, 1990 yılında ülkesine dönmeden önce, Palmeiras ve Coritiba da dahil beş farklı takımın formasını daha giydi.

İTALYA’DA FORMA GİYEN İLK JAPON FUTBOLCU

Japonya’ya döndüğünde genç bir çocuk ve sıradan bir vatandaştan daha fazlası olan Kazuyoshi Miura, Yomiuri FC takımının formasını giydi. Daha sonra Verdy Kawasaki’ye dönüşen ekip için ter döken Kazu, iki farklı isim altındaki aynı takım için 8 senede 6 kupa kazandı. Japonya’nı profesyonel futbol ligi olan J League’in ilk sezonunda yılın oyuncusu seçilen Kazuyoshi Miura, 1994-95 sezonunda ise Genoa’ya kiralanarak İtalya’da forma giyen ilk Japon futbolcu olarak tarihe geçmişti.