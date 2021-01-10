Ümit Karan takviye bekliyor

TFF 1’inci Lig’de sezonun ilk yarısını 16 puanla alt sıralarda tamamlayan Menemenspor’da teknik direktör Ümit Karan’ın yönetimden takviye istediği öğrenildi.

Yaşadığı mali krizler yüzünden futbolcularına ödeme yapamayan, Sikiru Olatunbosun, Murat Erdemir ve Mohammed Kamara gibi as isimlerini kaybeden sarı-lacivertlilerde yönetimin kaynak arayışı içinde olduğu bildirildi. Kurmayların, transferin gözde isimlerinden genç defans oyuncusu Furkan Bayır’ı iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı düşündüğü açıklandı. Furkan için Süper Lig ekiplerinin nabız yokladığı ve tekliflerin kulübe iletildiği vurgulandı.

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