Tek rakipleri pandemi

İrfan YİRMİBEŞ / Özel Röportaj | Türkiye’de kadın basketboluna son 20 yılda damgasını vuran ve bu branşı domine eden bir takım var: Fenerbahçe… Halen Öznur Kablo ana sponsorluğunda yola devam eden sarı-lacivertliler, 14 lig şampiyonluğu ve 13 Türkiye Kupası ile branştaki rekorların sahibi. ‘Dişi Kanarya'nın tek eksiği, Avrupa'da kupa…

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1 kez final oynayan ancak şampiyonluk göremeyen Potanın Kraliçeleri, 2020'de pandemi nedeniyle yarım kalan hesabı 2021'de kapatıp şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fenerbahçe Öznur Kablo, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu…

Victor Lapena (Başantrenör):

Geçen yıl başlayan bu hikâyede Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Hedefleri, mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk olan bir takımda olmak, bize ekstra sorumluluk ve motivasyon yüklüyor.

Geçen sezon hedeflere ulaşmaya çok yaklaşmıştık. Bu yıl da daima savaşan, mücadele eden bir ekip kurmak için çok çalıştık.

Şimdi ligde namağlup yoluna devam eden, Covid sürecine rağmen Avrupa Ligi'nde ilk etabı başarıyla tamamlayan oyuncularımıza baktığımda ne kadar doğru bir takım kurduğumuzu görüyorum.

Seon başından beri tüm oyuncularıma gösterdikleri mücadele ve emekleri için teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun mücadeleleriyle gururlanacağımız bir takım izletiyorlar bize. Tuğçe Cenitez (Takım kaptanı):

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Final Four'a sadece 1 maç kalmışken ve ligde lider durumdayken corona virüsü salgınıyla karşı karşıya kalmamız bizi çok üzdü.

Kupayla sonlandıramadığımız sezonun yarıda kalmış olmasının bizi bu yılki hedeflerimizde daha diri tuttuğunu söyleyebilirim.

Alınan tüm önlemlere rağmen sezon başında takımımız corona virüsü vakalarından ciddi olarak etkilendi. Ancak zorlu sürece rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mücadelemiz dolu dizgin sürüyor.

Geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalan Final Four ve şampiyonluk hedeflerimize bu sezon kaldığımız yerden inançla devam ediyoruz.

Fanus formatına geçilen Kadınlar Avrupa Ligi'nde evimizdeki ilk ayağı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladık. 19- 21-22 Ocak'taki 2. etabı da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Her zaman yanımızda olan Başkanımız Ali Koç'a, yöneticimiz Metin Sipahioğlu'na ve sponsorumuz Öznur Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı'na eşsiz destekleri için teşekkür ediyoruz.

Arzu Özyiğit (Takım menajeri):

Geçen yıl şahane bir sezon geçirirken tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, maalesef bizim de emeklerimizi sonuçlandıramamıza sebep oldu.

Ancek o kadar büyük bir camianın parçasıyız ki normalleşme süreci başlar başlamaz hedeflerimize kaldığımız yerden devam etme fırsatı bulduk.

Bu sezon sağlıklı bir şekilde yoğun çalışma programına devam etmek çok zor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi korumak için ekstra çalışıyoruz ve geçen sezon yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda sezona harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.

Ligde yolumuza kayıpsız olarak devam ediyoruz. Avrupa Ligi'ndeki ilk etap maçları öncesi takımımızda koranavirüs vakaları görüldü ama bu, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Başkanımız Ali Koç, hedeflerimizden şaşmadan iyi bir kadro oluşturmamızı ancak bütçe konusunda mütevazı davranmamızı rica etti.

Bu renklerin değerini bilen insanlarla çalışmak misyonumuz oldu. Sürece baktığımızda iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.

Hedefimiz bu yıl da lig şampiyonluğunu ve Avrupa'da gidebileceğimiz en son noktaya ulaşmak. Hiçbir şey kolay değil ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir şey imkânsız değildir.

Metin Sipahioğlu (Yönetici):