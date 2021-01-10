Tek rakipleri pandemi

İrfan YİRMİBEŞ / Özel Röportaj | Türkiye’de kadın basketboluna son 20 yılda damgasını vuran ve bu branşı domine eden bir takım var: Fenerbahçe… Halen Öznur Kablo ana sponsorluğunda yola devam eden sarı-lacivertliler, 14 lig şampiyonluğu ve 13 Türkiye Kupası ile branştaki rekorların sahibi. ‘Dişi Kanarya'nın tek eksiği, Avrupa'da kupa…
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1 kez final oynayan ancak şampiyonluk göremeyen Potanın Kraliçeleri, 2020'de pandemi nedeniyle yarım kalan hesabı 2021'de kapatıp şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fenerbahçe Öznur Kablo, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu…
Victor Lapena (Başantrenör):
Arzu Özyiğit (Takım menajeri):
- Geçen yıl şahane bir sezon geçirirken tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, maalesef bizim de emeklerimizi sonuçlandıramamıza sebep oldu.
- Ancek o kadar büyük bir camianın parçasıyız ki normalleşme süreci başlar başlamaz hedeflerimize kaldığımız yerden devam etme fırsatı bulduk.
- Bu sezon sağlıklı bir şekilde yoğun çalışma programına devam etmek çok zor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi korumak için ekstra çalışıyoruz ve geçen sezon yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz.
- Hedeflerimiz doğrultusunda sezona harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.
- Ligde yolumuza kayıpsız olarak devam ediyoruz. Avrupa Ligi'ndeki ilk etap maçları öncesi takımımızda koranavirüs vakaları görüldü ama bu, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.
- Başkanımız Ali Koç, hedeflerimizden şaşmadan iyi bir kadro oluşturmamızı ancak bütçe konusunda mütevazı davranmamızı rica etti.
- Bu renklerin değerini bilen insanlarla çalışmak misyonumuz oldu. Sürece baktığımızda iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.
- Hedefimiz bu yıl da lig şampiyonluğunu ve Avrupa'da gidebileceğimiz en son noktaya ulaşmak. Hiçbir şey kolay değil ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir şey imkânsız değildir.
Metin Sipahioğlu (Yönetici):
- Salgın nedeniyle tamamlanamayan sezonda, Türkiye'de ve Avrupa'da her maça favori olarak çıkan, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş takım performansına şahit olduk.
- Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu mali yapı sebebiyle, bu yıl hedeflerimizi küçültmeden son 20 yılın en düşük net maaş yüküne sahip kadın basketbol takımını kurduk.
- Sponsorumuzun da desteğiyle; tecrübeli isimlerin, en iyi Türk basketbolcuların, WNBA yıldızlarının ve geleceğin büyük potansiyellerinin harmanlandığı, bu büyük formanın sorumluluğunu bilen bir kadroyla sezona başladık.
- Oluşturduğumuz yeni takımımızla adaptasyon dönemi olan sezon başında zorlanacağımızı düşünüyorduk. Ancak ligde namağlup (15'te 15) olarak yolumuza devam ediyoruz.
- Kaptanımızdan en genç oyuncumuza kadar çok karakterli bir oyuncu grubumuz var.
- Sezon boyunca ve Avrupa Ligi maçlarından önce takımımızda görülen corono virüsü vakaları sebebiyle korkuya kapıldığımızı söyleyebilirim. Ancak sahaya çıkan her oyuncumuz mücadelesiyle bu korkunun ne kadar gereksiz olduğunu bize kanıtladı.
- savaşan, mücadele eden takımımızın yanında taraftarlarımızın da olmasını çok isterdik. Ama biliyoruz ki sahaya çıktığımız her maçta, her saniye, taraftarımız bizi eşsiz destekleriyle güçlendiriyorlar.
- Umarız sezon sonunda, bu kez pandemi engeli olmadan, camiamızla birlikte kutlayacağımız zaferleri taraftarımıza ve bize sonsuz destek veren başkanımıza armağan edebiliriz.