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Tek rakipleri pandemi

Potanın Kraliçeleri, geçen yıl koronavirüs nedeniyle yarım kalan öyküyü bu yıl tamamlamak istiyor. Hedef, Avrupa şampiyonluğu...

Güncellenme: 12:01, 10/01/2021
Haberler Basketbol
Tek rakipleri pandemi

İrfan YİRMİBEŞ / Özel Röportaj | Türkiye’de kadın basketboluna son 20 yılda damgasını vuran ve bu branşı domine eden bir takım var: Fenerbahçe… Halen Öznur Kablo ana sponsorluğunda yola devam eden sarı-lacivertliler, 14 lig şampiyonluğu ve 13 Türkiye Kupası ile branştaki rekorların sahibi. ‘Dişi Kanarya'nın tek eksiği, Avrupa'da kupa…

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1 kez final oynayan ancak şampiyonluk göremeyen Potanın Kraliçeleri, 2020'de pandemi nedeniyle yarım kalan hesabı 2021'de kapatıp şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fenerbahçe Öznur Kablo, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu…

Victor Lapena (Başantrenör):

  • Geçen yıl başlayan bu hikâyede Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.
  • Hedefleri, mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk olan bir takımda olmak, bize ekstra sorumluluk ve motivasyon yüklüyor.
  • Geçen sezon hedeflere ulaşmaya çok yaklaşmıştık. Bu yıl da daima savaşan, mücadele eden bir ekip kurmak için çok çalıştık.
  • Şimdi ligde namağlup yoluna devam eden, Covid sürecine rağmen Avrupa Ligi'nde ilk etabı başarıyla tamamlayan oyuncularımıza baktığımda ne kadar doğru bir takım kurduğumuzu görüyorum.
  • Seon başından beri tüm oyuncularıma gösterdikleri mücadele ve emekleri için teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun mücadeleleriyle gururlanacağımız bir takım izletiyorlar bize.

    Tuğçe Cenitez (Takım kaptanı):

  • Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Final Four'a sadece 1 maç kalmışken ve ligde lider durumdayken corona virüsü salgınıyla karşı karşıya kalmamız bizi çok üzdü.
  • Kupayla sonlandıramadığımız sezonun yarıda kalmış olmasının bizi bu yılki hedeflerimizde daha diri tuttuğunu söyleyebilirim.
  • Alınan tüm önlemlere rağmen sezon başında takımımız corona virüsü vakalarından ciddi olarak etkilendi. Ancak zorlu sürece rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mücadelemiz dolu dizgin sürüyor.
  • Geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalan Final Four ve şampiyonluk hedeflerimize bu sezon kaldığımız yerden inançla devam ediyoruz.
  • Fanus formatına geçilen Kadınlar Avrupa Ligi'nde evimizdeki ilk ayağı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladık. 19- 21-22 Ocak'taki 2. etabı da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz.
  • Her zaman yanımızda olan Başkanımız Ali Koç'a, yöneticimiz Metin Sipahioğlu'na ve sponsorumuz Öznur Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı'na eşsiz destekleri için teşekkür ediyoruz.

Arzu Özyiğit (Takım menajeri):

  • Geçen yıl şahane bir sezon geçirirken tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, maalesef bizim de emeklerimizi sonuçlandıramamıza sebep oldu.
  • Ancek o kadar büyük bir camianın parçasıyız ki normalleşme süreci başlar başlamaz hedeflerimize kaldığımız yerden devam etme fırsatı bulduk.
  • Bu sezon sağlıklı bir şekilde yoğun çalışma programına devam etmek çok zor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi korumak için ekstra çalışıyoruz ve geçen sezon yarım kalan işimizi tamamlamak istiyoruz.
  • Hedeflerimiz doğrultusunda sezona harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.
  • Ligde yolumuza kayıpsız olarak devam ediyoruz. Avrupa Ligi'ndeki ilk etap maçları öncesi takımımızda koranavirüs vakaları görüldü ama bu, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.
  • Başkanımız Ali Koç, hedeflerimizden şaşmadan iyi bir kadro oluşturmamızı ancak bütçe konusunda mütevazı davranmamızı rica etti.
  • Bu renklerin değerini bilen insanlarla çalışmak misyonumuz oldu. Sürece baktığımızda iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.
  • Hedefimiz bu yıl da lig şampiyonluğunu ve Avrupa'da gidebileceğimiz en son noktaya ulaşmak. Hiçbir şey kolay değil ama Fenerbahçe'nin olduğu yerde hiçbir şey imkânsız değildir.

Metin Sipahioğlu (Yönetici):

  • Salgın nedeniyle tamamlanamayan sezonda, Türkiye'de ve Avrupa'da her maça favori olarak çıkan, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş takım performansına şahit olduk.
  • Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu mali yapı sebebiyle, bu yıl hedeflerimizi küçültmeden son 20 yılın en düşük net maaş yüküne sahip kadın basketbol takımını kurduk.
  • Sponsorumuzun da desteğiyle; tecrübeli isimlerin, en iyi Türk basketbolcuların, WNBA yıldızlarının ve geleceğin büyük potansiyellerinin harmanlandığı, bu büyük formanın sorumluluğunu bilen bir kadroyla sezona başladık.
  • Oluşturduğumuz yeni takımımızla adaptasyon dönemi olan sezon başında zorlanacağımızı düşünüyorduk. Ancak ligde namağlup (15'te 15) olarak yolumuza devam ediyoruz.
  • Kaptanımızdan en genç oyuncumuza kadar çok karakterli bir oyuncu grubumuz var.
  • Sezon boyunca ve Avrupa Ligi maçlarından önce takımımızda görülen corono virüsü vakaları sebebiyle korkuya kapıldığımızı söyleyebilirim. Ancak sahaya çıkan her oyuncumuz mücadelesiyle bu korkunun ne kadar gereksiz olduğunu bize kanıtladı.
  • savaşan, mücadele eden takımımızın yanında taraftarlarımızın da olmasını çok isterdik. Ama biliyoruz ki sahaya çıktığımız her maçta, her saniye, taraftarımız bizi eşsiz destekleriyle güçlendiriyorlar.
  • Umarız sezon sonunda, bu kez pandemi engeli olmadan, camiamızla birlikte kutlayacağımız zaferleri taraftarımıza ve bize sonsuz destek veren başkanımıza armağan edebiliriz.
Fenerbahçe Öznur Kablo