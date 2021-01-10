SON DAKİKA | Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Bu sezon Süper Lig’de Gaziantep FK ile ortaya koyduğu müthiş performansla adından söz ettiren ve sezon sonunda biticek olan sözleşmesini yenileme konusunda yönetimle bir kriz yaşayan Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Son günlerde futbol kamuoyunu meşgul eden yeni sözleşme ve maddi anlaşmazlık konuları ile ilgili Sivasspor mağlubiyeti sonrası flaş açıklamalar yapan Sumudica ile anlaşma sağlanamadı. Gaziantep FK resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tecrübeli hocanın görevine son verildiğini duyurdu. İşte kulüpten yapılan açıklama:

‘KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ’

”Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

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SUMUDICA: KÖTÜ NİYETLİ İFADELERİM OLMAMIŞTIR

Sumudica, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağı olduğunu, sözleşmesinin bitmesine 4 ay kaldığını ifade etmişti. İşte Sumudica’nın ayrılık öncesi yaptığı açıklama:

“Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamaz da. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm.”

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