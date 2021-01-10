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Leo Duarte Başakşehir ile anlaşma sağladı

Medipol Başakşehir, Serie A ekibi AC Milan'ın Brezilyalı stoperi Leo Duarte'yi kiraladı. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyecek.

Güncellenme: 22:07, 10/01/2021
Haberler Başakşehir
Leo Duarte Başakşehir ile anlaşma sağladı

Martin Skrtel’in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Medipol Başakşehir, Milan’ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte’yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, ilk transferini yaptı. Skrtel’in sezonu kapatmasıyla birlikte oradaki boşluğu yeni bir isimle doldurmak isteyen turuncu-lacivertliler, Milan’ın Brezilyalı savunmacısı Duarte’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçen yıl İtalyan temsilcisinin renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Duarte, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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