Kayserispor 4 ay sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 maçında 6 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki kötü gidişata Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek son verdi.

Sezona sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında sahasında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı ve Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazanarak 8 maç sonra iç saha galibiyet hasretine son verdi.

KOLOVERSIOS SİFTAH YAPTI

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü attı. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 10.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu.

Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Dimitrios Kolovetsios, bu sezon Sarı Kırmızılı forma ile 15 maçta görev yaptı.

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