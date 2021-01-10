Karagümrük üç maçlık hasrete son verdi

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Ligde üç maç sonra galip gelen Karagümrük puanını 24 yaparken, Konyaspor 22 puanda kaldı.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Papa N’diaye, Andrea Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 71), Fabio Borini (Vato Arveladze dk. 86), Ndao, Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 77)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak
Teknik Direktör: Atilay Canel
Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Sitya (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Milosevic (Zymer Bytyqi dk. 75), Levan Shengelia (Erdon Dacı dk. 56), Sokol Cikalleshi (Musa Çağıran dk. 75), Artem Kravets
Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (Konyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Karagümrük 2-1 Konyaspor
- 5′ Sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor’un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.
- 15′ Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets'in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets’un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı
- 22′ Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia'nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
- 27′ Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye’nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.
- 35′ Ahmet Çalık'ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşu az farkla dışarı gitti.
- 55′ Skubic'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda sağ üst köşeye giden topu kaleci Emiliano parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
- 63′ Çalımlarla ceza sahasına giren ve altı pasa inen Fatih Kuruçuk'un köşeye sert vuruşu kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.
- GOL! 66′ Ndao'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Bertolacci’nin kafa vuruşu ağalarla buluştu. 1-0
- GOL! 80′ Ceza sahası dışı sağ çaprazda Jevtovic’in hatasında topu kazanan Ndiaye’nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
- GOL! 83′ Bytyqi’nin sol kanattan ortasında topla buluşan Jevtovic meşin yuvarlağı kafayla kalecinin solundan ağalarla buluşturdu. 2-1