İzmir macerası kısa sürdü… Bir dakika bile oynamadan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin’in İzmir’deki macerası kısa sürdü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul’un yeniden Fenerbahçe’ye döneceği belirtildi.

Osman Ertuğrul Çetin, Altınordu formasını bir dakika bile terletmeden kulüpten ayrıldı.

Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir’i A takıma dahil etti. Altınordu’da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshederken, Beşiktaş’tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor.

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