Fenerbahçe’nin Erzurum kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı:
“Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse”
Fenerbahçe, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken; Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.