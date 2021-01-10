Denizlispor’u yıkan, Rizespor’a hayat veren gol! Kemal 90+3’te ‘Rüzgar’ gibi…

Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinin ardından art arda puanlar toplayan ancak son 3 maçtır yine galibiyete hasret kalan Denizlispor, son haftalarda formsuz Rizespor’a konuk oldu.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Hugo Rodallega’nın attığı golle 1-0 öne geçen Ege temsilcisi, kalan dakikalarda uzun süre üstünlüğünü korudu ancak 90+3’te gelen gole engel olamadı.
Mücadelenin 86. dakikasında Yasin Pehlivan’ın yerine oyuna giren Kemal Rüzgar, 90+3’te kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla Denizlispor 14 puana, Çaykur Rizespor ise 21 puana ulaşırken iki takımın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
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- Stat: Çaykur Didi
- Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu
- Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin (Kemal dk. 84), Samudio, Fernando (Fabricio dk. 45), Tunay (Boldrin dk. 45), Skoda
- Yedekler: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk
- Teknik Direktör: Stjepan Tomas
- Y.Denizlispor: Pantilimon, Muhammet Özkal, Zakarya, Tiago Lopes, Leismann, Radoslaw Murawski, Muris Mesanovic (Sacko dk. 80), Marvin Bakalorz (Mustafa dk. 80), Angelo Sagal, Recep Niyaz, Rodallega
- Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş
- Teknik Direktör: Yalçık Koşukavak
- Goller: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)
- Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
- 32. dakikada Angelo Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
- 44. dakikada Moroziuk'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
- 59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda’nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.
- 75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.
- 90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar’a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
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