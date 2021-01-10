Denizlispor’u yıkan, Rizespor’a hayat veren gol! Kemal 90+3’te ‘Rüzgar’ gibi…

Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinin ardından art arda puanlar toplayan ancak son 3 maçtır yine galibiyete hasret kalan Denizlispor, son haftalarda formsuz Rizespor’a konuk oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Hugo Rodallega’nın attığı golle 1-0 öne geçen Ege temsilcisi, kalan dakikalarda uzun süre üstünlüğünü korudu ancak 90+3’te gelen gole engel olamadı.

Mücadelenin 86. dakikasında Yasin Pehlivan’ın yerine oyuna giren Kemal Rüzgar, 90+3’te kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla Denizlispor 14 puana, Çaykur Rizespor ise 21 puana ulaşırken iki takımın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İLGİLİ HABER Başakşehir 2`de 2 yaptı! Başkent`te çok kritik galibiyet

Stat : Çaykur Didi

: Çaykur Didi Hakemler : Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu

: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu Ç.Rizespor : Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin (Kemal dk. 84), Samudio, Fernando (Fabricio dk. 45), Tunay (Boldrin dk. 45), Skoda

: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin (Kemal dk. 84), Samudio, Fernando (Fabricio dk. 45), Tunay (Boldrin dk. 45), Skoda Yedekler : Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk

: Tarık, Selim, Michalak, Donsah, Onur, Emir, Alberk Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Stjepan Tomas Y.Denizlispor: Pantilimon, Muhammet Özkal, Zakarya, Tiago Lopes, Leismann, Radoslaw Murawski, Muris Mesanovic (Sacko dk. 80), Marvin Bakalorz (Mustafa dk. 80), Angelo Sagal, Recep Niyaz, Rodallega

Yedekler : Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş

: Cenk, Hüseyin, Özer, Mattheiu Dossevi, Alihan, Muhammed Eren, Mert Sarıkuş Teknik Direktör : Yalçık Koşukavak

: Yalçık Koşukavak Goller : Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor)

: Kemal Rüzgar (dk. 90+2) (Ç.Rizespor), Rodallega (dk. 9) (Y.Denizlispor) Sarı Kartlar : Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor)

: Yasin Pehlivan, Meriah (Ç.Rizespor), Marvin Bakalorz, Zakarya, Rodallega, Pantilimon, Tiago Lopes (Y.Denizlispor) Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

32. dakikada Angelo Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

44. dakikada Moroziuk'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fabricio'nun ceza sahasına kadar girerek, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

59. dakikada Fabricio'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın vuruşunda kaleci Pantilimon tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Skoda’nın altı pasın sağ çaprazından gerçekleştirdiği şutu auta çıktı.

75. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı kornerde Skoda'nın kafa vuruşu kaleci Pantilimon'dan dışarı çıktı.

90+2 dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde top sekerek kale sahası önündeki Kemal Rüzar’a geldi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

İLGİLİ HABER İzmir macerası kısa sürdü... Bir dakika bile oynamadan ayrıldı