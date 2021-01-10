MAÇ SONUCU | Hatayspor 2-2 Beşiktaş (Süper Lig 18’inci hafta)

Süper Lig’in 18’inci haftasında lider Beşiktaş Hatayspor deplasmanında takıldı: 2-2… Son 5 haftadır kazanan ve müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş zorlu Hatay deplasmanında 1 puana razı oldu.

Müthiş başlayan maçta Beşiktaş henüz 6’ıncı dakikada Vincent Aboubakar’ın golüyle perdeyi açtı. Ceza sahası dışında ayağına gelen topu havalandıran ve dönerek çok sert bir vuruş yapan Aboubakar bu sezon 8’inci golünü atarak siyah beyazlıları öne geçirdi.

BOUPENDZA DURDURULAMIYOR

Sadece 8 dakika sonra Hatayspor son haftaların parlayan yıldızı Boupendza ile beraberliği yakaladı. Sağ taraftan ceza sahası içine çıkarılan topa yerden sert vuran Boupendza’nın şutu kaleci Ersin’in kolunun altından ağlarla buluştu ve maça denge geldi.

23’te sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Selim’in pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza bir kez daha ağları bularak Hatayspor’u 2-1 öne geçirdi.

LARİN YİNE ATTI, BERABERLİĞİ GETİRDİ

Son 13 günde 9’uncu golünü atan 24 yaşındaki Gabonlu Beşiktaş’ı da çaresiz bıraktı. Ancak Beşiktaş’ta da Larin kozu vardı. 4 gün önce 4 gol atan Cyle Larin 41’de kullanılan köşe vuruşunda arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2 yaptı.

İkinci 45 dakikada iki taraf da çok önemli fırsatları değerlendiremedi. Sergen Yalçın, oyuna Oğuzhan Özyakup ve N’Kodou hamlesi ile müdahale etti ancak hem Oğuzhan hem de N’Kodou etkili olamadı. Siyah beyazlılar son 20-25 dakikada Ghezzal’ın çabalarıyla çok baskı kurdu.

Hatayspor kalecisi Akın, yaptığı çok net ve kritik kurtarışlarla Beşiktaş’a gol şansı tanımadı. İlk yarıda atılan golle tamamlanan mücadelede iki taraf da 1 puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş’ın galibiyet serisi Hatay’da bitti. 35 puana çıkan siyah beyazlılar liderliğini sürdürdü, Atakaş Hatayspor ise 28 puanla 6’ıncı sırada kaldı.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI VE GOLLERİ