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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın, Sistem9 Yeşiyurt karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Güncellenme: 18:15, 10/01/2021
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı küme düştü

Misli.com Sultanlar Ligi 14’üncü hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 23’üncü mağlubiyetini alan Beşiktaş’ın normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

  • Salon: Burhan Felek
  • Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
  • Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)
  • Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)
  • Setler: 21-25, 13-25, 18-25
  • Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı