Başakşehir 2’de 2 yaptı! Başkent’te çok kritik galibiyet

Sezona iyi başlamayan ve 7 maç üst üste galip gelemeyen Başakşehir hafta içi 1-0 galip geldiği Erzurumspor deplasmanının ardından Ankaragücü’nü de 2-1 mağlup etti. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir, Mustafa Dalcı ile toparlanma sürecine giren Ankaragücü karşısında zorlu 90 dakikaya rağmen 3 puanı almayı başardı.

17 dakikada Edin Visca’nın dar açıdan attığı muhteşem golle öne geçen Başakşehir, 20’de Endri Çekiçi’nin aynı güzellikteki frikik golüne engel olamadı. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta çok dar açıdan kaleci Volkan Babacan’ı avlayan Çekici haftanın en güzel gollerinden birini atarak maça dengeyi getirdi.

DEMBA BA GİRDİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Orta sahaların hızlı geçildiği ve bir çok gol pozisyonunun yaşandığı ilk devrenin ardından ikinci bölüme Gulbrandsen-Demba Ba değişikliği ile başlayan Okan Buruk meyvesini 56’da aldı.

Ceza sahasına doğru yapılan ortada savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Demba Ba sert bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan bölümde skoru koruyan Başakşehir, başkentte 2-1 kazandı ve puanını 22’ye çıkardı. Bu sonucun ardından lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, 10. yenilgisini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

Başakşehir haftaya evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek, Ankaragücü ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.