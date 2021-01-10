Aboubakar: Bundan sonra annesiz yaşayacağım

Süper Lig’in 18’inci haftasında Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta ilk golü atan Aboubakar karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Aboubakar Hatayspor’a attığı golün ardından ellerini havaya kaldırarak annesini anmıştı. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aboubakar duygu dolu ifadeler kullandı. İşte 28 yaşındaki oyuncunun sözleri;

‘ŞAMPİYON OLUP ANNEME ADAMAK..’

“Garip duygular içerisindeyim. Gol anı ve sonrasındaki duygularım çok garipti. Hayat böyle, bundan sonra annesiz yaşayacağım. Bundan sonra en iyi yapacağım şey, arkadaşlarıma yardımcı olarak bu sezon şampiyon olup, bu şampiyonluğu anneme adamak olacak. Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibe takım arkadaşlarıma, taraftara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş benim ikinci ailem. Beşiktaş benim için çok özel.”