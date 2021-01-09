Yalçın’ın ruhu, Bulut taktiği, Sumudica’nın dansı

Beşiktaş’ın en büyük transferi Sergen Yalçın… Guardiola ya da Mourinho gelse Beşiktaş'ı bu kadar değiştiremezdi bu kadar kısa sürede ve bu imkânlar içinde. Bir teknik direktörden fazlası siyah-beyazlılar için. Camianın ve taraftarın ruhunu takımına yansıtıyor. Ama iki özelliği daha var ki asıl farkı bu oluşturuyor. İlki müthiş futbol zekâsı. Rakibi iyi analiz ediyor, her maçı kafasında oynayıp, kazanıyor, sonra maça çıkıyor. İkincisi de her futbolcusunun kapasitesini çok iyi bilmesi ve maksimum verim alabilmesi. İşte Larin işte Oğuzhan işte Aboubakar, işte Necip. Kimi sayarsanız sayın. Alanya'da Ozan Tufan'ı futbola döndürüp bugün 10-15 milyon Euro'luk futbolcu seviyesine çıkardığı gibi bugün de Beşiktaş'ın düşüşe geçmiş isimlerini sönmüş bir yanardağın yeniden harekete geçmesi, patlaması gibi canlandırıyor. Hem de ne patlama. Bu alev önüne kattığını yakıp, yıkıyor. Tıpkı son Rize maçındaki gibi.

Erol Bulut'un eli de takımının üzerine son üç maçtır fazlasıyla değiyor. Alanya maçında tam bir taktik zafer kazandı. Topu rakibe bırakıp, yaptığı baskıyla Alanya'nın etkinliğini kırdı. Futbol sadece top sizdeyken oynanmaz, rakipteyken yaptıklarınız, topsuz alandaki futbolunuz da kalitenizi gösterir. Evet belki ikinci yarının başında golü yese ya da son anlarda skor 2-2'ye gelse farklı konuşulacaktı ama kazanan her zaman haklıdır.

Şu ana kadarki periyodun tartışmasız yıldızı Marius Sumudica. 15 haftadır bileği bükülmüyor. Çok zeki. Oynattığı futbol da zaten taktik bir zekâ gerektiriyor. Ankaragücü maçından sonraki dansı herkese bir meydan okuma aslında. Süper Lig'de kendisiyle dans edecek kimse olmadığını o da çok iyi biliyor. Bu kısıtlı kadroyla çok büyük iş yapmaya devam ediyor.

HAFTANIN OYUNCUSU: Cyle Larin (Beşiktaş)

HAFTANIN TEKNİK ADAMI: Sergen Yalçın (Beşiktaş)

HAFTANIN TAKIMI: Beşiktaş

HAFTANIN İLK 11’i: Doğan (Kayserispor), Robin (Sivasspor), Ponck (Başakşehir), Welinton (Beşiktaş), Behich (Kayserispor), Ozan (Fenerbahçe), Oğuzhan (Beşiktaş), Maxim (Gaziantep), Daci (Konyaspor), Pelkas (Fenerbahçe), Larin (Beşiktaş)