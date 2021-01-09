Schalke sonunda başardı! Tarihi rekora 1 maç kala…

Ve Schalke sonunda başardı… Almanya Ligi Bundesliga’nın 15. haftasında Schalke evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena’da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Schalke, 30 hafta sonra kazandı ve Bundesliga rekorunu kırmaktan son maçta kurtuldu.

Schalke’ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63’te Hoppe ile 80. dakikada Harit’ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Yaklaşık olarak 1 yıl sonra maç kazanan Schalke’de maçın ardından çok büyük bir sevinç vardı. Alman ekibi bu süre zarfında 2 teknik adamla yollarını ayırmış ve 27 Aralık’ta takımın başında 66 yaşında emeklilikten dönen Christian Gross getirilmişti.

Bu sonucun ardından Schalke 04, 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.

Bundesliga’nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt’a konuk olacak.

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REKOR TASMANIA BERLIN’DE KALDI

Son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0’lık skorla Mönchengladbach’a karşı alan Schalke, böylece 30 maçlık hasretini sonlandırdı. Bundesliga tarihinin en uzun maç kazanamama serisi, 1966’da 31 maçta galip gelemeyen Tasmania Berlin’e ait.