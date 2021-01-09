Olimpiyat’a kaldı 194 gün

OLİMPİYAT yılı 2021. Dünya sporunun zirve buluşması 1 yıl ertelendi ama mevcut pandemi rakamları, IOC'yi de Japonları da düşündürüyor. IOC, her şartta, 27 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların düzenlenmesinden yana. Sporcular da hazırlıklarını Tokyo'ya gidecekmiş gibi yapıyor.

DÜN itibariyle Tokyo vizesi alan sporcu sayımız 47. Boksta 1, bisiklette 2, artistik cimnastik, atıcılık, güreş, tekvando ve yelkende 4'er, karatede 5, yüzmede 6, atletizmde 13 sporcumuz oyunlara gidiyor. Takım sporlarındaki temsilcimiz ise kadın voleybolu olacak. Sultanlar'ı sayarsak kafilemizdeki sporcu sayımız 59. Bu sayı artacak.

HAZIRLIK sürecinde pandemi (pozitif vakalar) yüzünden, kamplar sıkıntılı geçerken yüzmede farklı sorunlar yaşandı. ‘Sınırlı kapanma' önlemleri çerçevesinde bilinmezlik yaşanınca, özellikle Anadolu'da havuzlar kapatıldı, milli yüzücüler antrenman yapamadı. Protestolar oldu. Spor Bakanlığı devreye girince, İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yazı gönderildi ve sorun çözüldü.

MEVCUT şartlara tüm sporcular uyum sağlamış görünüyor. Pandeminin, sporcuların gerçek performanslarını nasıl etkilediğini zaman gösterecek. Ancak Türkiye, belki de ilk kez bir değil birkaç branşta kürsüye bu kadar yakın olduğu olimpiyata hazırlanıyor.

GELENEKSEL sporumuz güreşin yanı sıra cimnastik, atletizm, boks, karate ve tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı sporcularımız ter dökecek Tokyo'da.

TÜRKİYE'DE dibe vurmuş futbolun gündeminden kafaları başka yöne çevirmek bir hayli zor. Ama her ülke için bir prestij ve güç gösterisi niteliği taşıyan olimpiyattaki branşlara en azından bu yıl değer vermemiz şart.

SİSTEMSİZLİĞE rağmen doğru planlama ve kaliteli antrenör eğitimi ile olimpik sporcuların başarılı olabileceği kanıtlandı bu ülkede.

FUTBOLA harcanan saçma sapan paraların yüzde 1'ine, bir sürü olimpiyat şampiyonu çıkarır Türkiye.