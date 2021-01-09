Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir'in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne'nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig'de en erken golü olarak kayıtlara geçti. Bu sezon Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir – Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

BELHANDA İLK KEZ

Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı-kırmızılı kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Belhanda, mücadelede attığı 3 golle Galatasaray kariyerindeki ilk hat-trick sevincini yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu 30, 44 ve 45+2 dakikalarda attığı gollerle 17 dakikada hat-trick yapmış oldu. Başarılı futbolcu son olarak 6 Ekim 2013 tarihinde Dinamo Kiev’de oynarken Metalurh Donetsk mücadelesinde 3 gol atmıştı.

Faslı futbolcu kaydettiği 3 golle, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı. Younes Belhanda'nın UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunuyor.

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