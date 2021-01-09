MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başararak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Konuk takımda Jefferson 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 15 maçtır yenilmeyen rakibinin serisine son veren Yiğidolar bu galibiyetle 22 puana yükseldi. Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen Sumudica’dan yoksun konuk takım ise 31 puanda kaldı.

Sivasspor ligin 19. haftasında Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

PERDEYİ MAXIM AÇTI

4. dakikada Maxim, Jefferson’ın çok şık topuk pasından sonra ceza sahasına girdi. Önüne gelen savunmacıyı şık geçen Rumen oyuncu, şutunu çekerek topu filelere gönderdi: 1-0. Maxim bu sezon ligde 9. golünü kaydetti.

SİVASSPOR BASTIRDI VE GOLÜ BULDU

İlk 15 dakikada 6 korner kullanan, rakip kalede tehlikeler bulan Sivasspor, golü de 41. dakikada kaptanı Hakan Arslan ile buldu. Gradel’in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan, kafa vuruşuyla kaleci Günay’ı çaresiz bırakıp skoru 1-1’e taşıdı.

BİR KEZ DAHA GRALDE-HAKAN A.Ş.

İkinci yarının başında Sivasspor’un üstünlük golü geldi. Gradel’in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kale önünde kafa vuruşunu yaparak Yiğidolar’ı galibiyete taşıyan golü attı: 2-1.

VAR UYARDI, JEFFERSON’A KIRMIZI ÇIKTI

Dakikalar 78’i gösterdiğinde Gaziantep FK’dan Jefferson, Faycal Fajr’a attığı dirsek nedeniyle kırmızı kart gördü.

Brezilyalı futbolcu pasını atıp koşmaya başladıktan sonra önündeki Fajr’ın yüzüne sert müdahalede bulundu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu ilk önce sarı kart verdi ancak VAR odası pozisyonu izlemesini isteyince direkt kırmızı kart çıktı!

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil

DG Sivasspor: Ali, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin Öztekin dk. 90), Hakan, Fajr (Camara dk. 90+4), Gradel, Kayode (Kone dk. 78)

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Kubilay, Oğuz, Güray (Enver Cenk dk. 70), Mirallas, Vetrih (Kenan Özer dk. 55), Jefferson, Maxim, Muhammet (Andre Felipe dk. 69)

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)