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MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

Kayserispor sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Son 2 maçını da kazanan Kayserispor'a 3 puanı getiren tek gol kendi ağlarını vuran Semih Kaya'dan geldi.

Güncellenme: 18:45, 09/01/2021
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak’ın şutu savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada Semih Kaya’nın ceza sahası içerisinde Alibec’e yaptığı hareket sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya gelen Alibec’in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

10. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Semih Kaya’ya çarpan top filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah’ın sert şutunda kaleci Doğan topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Avramovski’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

23. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Alibec’in bekletmeden şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı.

39. dakikada Ahmed’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Semih’in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Bülent’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’ın kucağında kaldı.

62. dakikada Mustafa’nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa kaleci Doğan dokundu. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ndayishimiye bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Adem’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Mustafa’nın ceza sahasından sert vuruşunda kaleci Doğan’ın sektirdiği top kornere çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Sönmez xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Campanharo xx (Emre dk. 81 ?), Ackah x (Attamah dk. 46 xx), Lennon x (Muğdat dk. 81 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 78 x), İlhan Parlak x (Nurettin dk. 66 x), Alibec xx

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, İlhan Depe, Kanga

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake x, Wallace x, Semih x (Hadebe dk. 46 x), Bülent xx, Kubilay x (Lukoki dk. 73 x), Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 46 xx), Fofana x (Mustafa dk. 46 xx), Tetteh x (Umut dk. 35 x), Adem xx

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Zeki, Olcay, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı Kartlar: Alibec (Kayserispor), Semih, Chebake, Mustafa, Hadebe (Yeni Malatyaspor)

Gol: Semih (dk. 10 k.k.) (Hes Kablo Kayserispor)

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Yayınlanma Tarihi:18:44,