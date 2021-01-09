MAÇ SONUCU: Göztepe 0-1 Antalyaspor

Süper Lig’de 17. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan 1-0’lık skorla konuk ekip Antalyaspor oldu.Antalyaspor’a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 24’e yükseltti. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve bu 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Göztepe 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye'nin şutu az farkla auta gitti.

46. dakikada topla ceza sahasına giren Fredy'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Göztepe defansı engelledi.

49. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkan Emir ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.

77. dakikada Fredy orta sahada kazandığı topla kontratağa çıktı. Fredy'nin şutunda kaleciden dönen topa sert vuran Doğukan Sinik meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zlatko Tripic altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge xx, Bahtiyar Birinci xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Marko Mihojevic x (Zlatko Tripic dk. 81 ?), Titi xx, Berkan Emir x (Dzenan Burekovic dk. 59 xx), Murat Paluli xx, Kubilay Sönmez x (Yalçın Kayan dk. 58 xx), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Cherif Ndiaye xx, Brown Ideye xx, Stefano Napoleoni x (Burak Süleyman dk. 71 x)

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marcio Mossoro, Beykan Şimşek, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Naldo xx, Fedor Kudryashov xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı x (Ersan Gülüm dk. 15 xx), Nuri Şahin xx (Doğukan Sinik dk. 68 xx), Fredy xx, Amilton xxx (Eren Albayrak dk. 90+2 ?), Hakan Özmert xx, Dever Orgill xx, Gökdeniz Bayrakdar x (Adis Jahovic dk. 68 xx)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Doğukan Sinik (dk. 77) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Murat Paluli, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu (Göztepe), Fredy (Antalyaspor)