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Sözcü

Galatasaray’da sancılı değişim! Fatih Terim düşünceli

Galatasaray'ın kabarık bir transfer listesi var. Teknik direktör Fatih Terim'in önceliği İrfan Can ve Trezeguet. Kaynak yaratmak için gözden çıkarılan oyunculardan kurtulmak gerekiyor ama henüz müşteri yok.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım
Güncellenme: 10:51, 09/01/2021
Haberler Futbol
Galatasaray’da sancılı değişim! Fatih Terim düşünceli

Süper Lig’de bu hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler bir yandan ara transfer dönemine çevrildi. Uzun süredir her konuda sessizliğini koruyan ve bu nedenle camiadan olumsuz tepkiler alan sarı-kırmızılı yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadrosunu yenilemeye çalışacak. Ezeli rakipleri gibi maddi sıkıntı çeken Cimbom, takviyeler için kaynak yaratmaya çalışacak. Bunun için öncelikli olarak eldeki oyunculardan kurtulmak gerekiyor.

TRANSFERDE ADI GEÇENLER
İrcan Can Kahveci, Başakşehir – Trezeguet, Aston Villa – Onyekuru, Monaco – Michael Seri, Fulham – Umut Meraş, Le Havre – Salih Uçan, Alanyaspor – Caulker, Alanyaspor – Patrick Berg, Bodo Glimt – Boniface, Bodo Glimt

KULÜP BULMALARI ZOR

Ancak bu, o kadar kolay olmayacak. Hem maaş yükü hem de takıma katkıları nedeniyle gözden çıkarılan isimlerin kulüp bulması zor. Bu oyuncuların takasta kullanılma planlarının hayata geçirilmesi de kolay görünmüyor. Örneğin; İrfan Can Kahveci karşılığında takasta önerilen Luyindama ve Diagne'yi Başakşehir'in istemediği belirtiliyor. Kadroda rotasyon sıkıntısı olması ve muhtemel ayrılıklar, Aslan'ın işini daha da zorlaştıracak.

GÖZDEN ÇIKARILANLAR
Radamel Falcao, Younes Belhanda, Luyindama, Marcao, Diagne

 

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