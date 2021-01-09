Frutti Extra Bursaspor’dan iki transfer birden

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Ekstra Bursaspor, Kanadalı oyuncu Marial Shayok ve ABD’li oyuncu Justin Tilmann’ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, yeni transferleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Frutti Extra Bursaspor'umuz kadrosunu Kanadalı Marial Shayok ve ABD’li Justin Tilmann ile güçlendirdi. 26 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu Marial Shayok daha önce NBA’de Philadelphia 76ers ve G-League’de Deleware formalarını giydi. 24 yaşında İtalya'nın Dinamo Sassari takımdan transfer ettiğimiz ABD’li uzun Tillman, 2019-2020 sezonunda da İsrail’in Hapoel Gilboa Galil takımında 19.79 sayı,10.28 ribaund ortalamarıyla mücadele etti.”