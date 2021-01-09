Fenerbahçe pek çok açıdan kazanacak: Mesut Özil ekonomisi

Mesut Özil, sadece Türkiye için değil dünya için de bir futbolcudan fazlası. Tıpkı Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi gibi adı marka bir oyuncu. Fenerbahçe'nin Özil transferinde ısrar etmesindeki bir neden de bu. 32 yaşındaki süper yıldızın desteğiyle şampiyon olmak, başarı primleri ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte en az 40 milyon Euro kazanmak işin ana fikri. Bir de bunun yan faktörleri var. İşte sarı-lacivertlilerin kafasındaki Mesut Özil ekonomisi…

HEDEF 400 BİN FORMA

Yönetim öncelikle kısa vadede 300 bin, uzun vadede ise 400 bin Mesut Özil formasının satılmasını hedefliyor. Diğer oyuncu formalarının da bu satışa eklenmesiyle psikolojik rakam 500 bini geçmek. Rekor, 475 bin formayla 3 Temmuz dönemindeydi. 289 TL'lik bir formadan kulübe 150 TL kalıyor. Beklenen gelir 60 milyon TL…

İmzaya geliyor Arsenal ile fesih görüşmelerinde son aşamaya gelen Mesut Özil'in İstanbul'a geliş tarihi de büyük oranda netleşti. Özil'in hafta sonu ya da en geç hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA PLANI

Mesut Özil'in Facebook'ta 31.3 milyon, Twitter'da 25.4 milyon, Instagram'da, 22.9 milyon takipçisi bulunuyor. Bu rakamlar, dört büyüklerin toplamından fazla. Kulübün sosyal medyadaki etkileşiminin artırılması, bu sayede popülarite kazandırılması planlanıyor. Net bir rakam belirlenmese de büyük bir gelir hedefleniyor.

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MÜSLÜMANLAR ARASINDA İDOL

Özil, hem Avrupa'da hem de dünyada saygı görüyor ama özellikle de İslam coğrafyasındaki en önemli idollerden biri. Almanya doğumlu müslüman bir Türk gencinin başarıları milyonlarcasına örnek teşkil ediyor. Yurtdışı ürün satışı da uzun vadeli hedefler arasında.

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YOUTUBE KATIL VE BORSA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük önem verdiği YouTube hesabı, Mesut Özil'i bekliyor. Özellikle aylık 5, 15 veya 25 TL karşılığı kullanılan ‘katıl' aboneliği ciddiye alınıyor. Özil, çok sayıda yeni ‘katıl' abonesinin gelmesini sağlayacak. Mesut, Borsa'da da mesut etti… Kulübün hisseleri, yılın ilk günlerinde yüzde 20.9 yükseldi.

SPONSORLAR ARTACAK

Fenerbahçe’nin bir diğer hedefi sponsorluklara yönelik. Ali Koç, kulübü ayakta tutmak adına Koç Grubu şirketleriyle en az 120 milyon TL'lik sponsorluk desteği vermişti. Şimdi uluslararası şirketlerin devreye girmesiyle bu rakama yakın anlaşmalar imzalanması planlanıyor.