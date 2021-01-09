Fatih Terim transfer için 4 ismi resmen açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından transferle ilgili konuştu ve istediği oyuncuları açıkladı. Sarı kırmızılı takımda uzun süredir gündemi meşgul eden transfer haberleri ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, “İrfan Can Kahveci ve Onyekuru’yu istiyoruz, Muhammet’i istiyoruz, Visca’yı istiyoruz. Yazdıkları için söylüyorum. Sayın başkan ve yönetimimiz, değişim zamanında da oluyorsa bunu zorlayacağız. Bazı oyuncularla yolları ayıracağız. Biz hamleleri genelde devre arasında yapıyoruz” ifadelerini kullandı. İşte tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamalarından satır başları:

‘NE OLURSA OLSUN KENDİLERİNİ KUTLUYORUM’

”Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. Umarım televizyonlarının başındaki tüm futbolseverlerin ve Galatasaraylıların keyfi yerine gelmiştir. Gençlerbirliği’ne geçmiş olsun. Ama bu skorun ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de onların oynama isteğiydi. Ne olursa olsun kendilerini kutluyorum.”

‘TEMMUZ AYINDA HİÇBİR ŞEY HARCAMADIK’

”Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylılar’ın bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimizin elinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyorum. Bazı oyuncularımızla yollarımızı ayıracağız. Temmuz ayında hiçbir şey harcamadık. Sadece Etebo’yu kiraladık, onun dışında her oyuncuyu bonservissiz aldık. Bize rakamsal olarak geri dönüşü olabilecek oyuncuları almak istiyoruz. Ama benim her söylediğim ismi başkaları alıyor. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk.”

‘İRFAN CAN, VİSCA, ONYEKURU VE MUHAMMET’İ İSTİYORUZ’

”Galatasaray’ın değişime ihtiyacı var. Yönetimimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum. Teknik olarak kimseyi almadan, kimseyi göndermek de istemiyorum. Hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirmek adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgiyi alsınlar. İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Muhammet’i istiyoruz.”

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‘G.SARAY’IN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR’

”Onyekuru’dan İrfan Can’a kadar, hatta Göksel Başkan ile oturup konuşulursa Visca’ya kadar istiyorum. Ben yeni ve başka bir Galatasaray kurabilmeyi istiyorum. Borçlar, pandeminin getirmediği gelirler her kulübün durumu zor. Bizim zaten, biz bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok evvelden bu isimleri veriyoruz. Galatasaray’ın değişime ihtiyacı var. Gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.”

‘NEZAKET İÇİNDE DEVAM EDİYORUZ AMA LÜTFEN…’

”Mağlup olurken söyleyeceğimize, şimdi söyleyelim. Bugün Taylan’a yapılanları, hiç olmazsa sevgili Halil Umut Meler çağırsaydı. Aynı pozisyonda Muslera’nın ayağı kırıldı. Arda’ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil. Halil hoca, biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Analistlerimiz özel hazırlanıp, önümüze koyuyorlar. Arda’ya yapılan kafa darbesi masum mu, değil mi? Biraz daha hassas olurlarsa mutlu oluruz. Galibiyet, mağlubiyet yok. Nezaket içinde devam ediyoruz ama lütfen… Bu kurallar önemli kurallar.”