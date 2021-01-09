Fatih Terim: Herhalde diyorlar ki; Terim’e de az ceza vermeyelim

4 maçlık cezası sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Verilen ceza ile ilgili konuşan deneyimli hoca, “Cezamız anca bitti. Genelde böyle ceza veriyorlar, biliyorsunuz. Herhalde diyorlar ki, Fatih Terim’e de az ceza vermeyelim. Vermişken 3’ler 4’ler 5’ler, 9’lar 7’ler. Genel olarak böyle. Çoğu da hak ettiğim cezanın üstünde bence. Yapacak bir şey yok. TFF ve bu kurullar ile ilgili güven duygularımı daha önce dile getirmiştim. Değişen bir şey yok. Tekrar etmeye de gerek yok. Açıkçası, sahada olamadığımız zaman mutlu değilim. Keşke olmasa ama bazen hakim olamıyorsunuz kendinize.” dedi.

“BEN NE ZAMAN GELSEM RAHATLIK OLMADI”

Gençlerbirliği maçı hakkında ise, “Yeni bir maç. Futbolun tadı kalmadı. Seyirci yok, keyfi yok futbolun. İmkanlarımız fazla değildi zaten. Pandemiden fazla daha fazla imkansızlık var. İmkan yok ama beklenti çok. Ben ne zaman Galatasaray’a gelsem bir bolluk bir rahatlık olmadı. Sattığımız kadar almaya denk geldi bu sefer de. 1 Ocak’ta son buldu. Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor. Aynı 11’le iki maça çıkamadık. Basının taraftarın tabiriyle şapkadan tavşan çıkarmak düşüyor bize de. Olağanüstü şeyler yapmak düşüyor. Bugün de olağanüstü bir şey yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah lehimize biter. Sahada her şeyi yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

“ORTA SAHADA SİHİRBAZLIK OLUYOR”

Kadro rotasyonuna değinirken Terim, “Kısa süreli maçlar oynuyoruz. Özellikle Konya’da Martin ve Saracchi’nin tekrar zinde olmadığını gördük. Salı günü de çeyrek finale giden yolda Malatya gibi önemli bir rakiple oynayacağız. İki bekimizi dinlendirmek, bu beklerimizi sürmek daha doğru. Orta sahaya gelince işte sihirbazlık noktası bu oluyor. Elimizdeki tüm orta sahaları sürdük. Başka orta saha yok. Emre Akbaba orta saha oynayacak ama değişik bir görev anlayışıyla sahada olacak” sözlerini kullandı.