Fatih Terim dönüyor! Galatasaray’ın konuğu Gençlerbirliği

Süper Lig'deki son 2 maçında 1 beraberlik 1 yenilgi alıp 5 puan kaybeden ve sıralamada beşinciliğe gerileyen Galatasaray, 18. hafta maçında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. PFDK'dan aldığı 5 maç ceza Tahkim Kurulu tarafından 4'e indirilen Teknik Direktör Fatih Terim, bugün kulübeye dönecek. Sar-kırmızılı takım, 2021'deki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Galatasaray, 2 Ocak'ta konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kalmış, 5 Ocak'ta deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup olmuştu.

ÖMER BAYRAM VE EMRE KILINÇ CEZALI

Galatasaray'da Konyaspor maçında sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Bayram, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasında dolayı görev alamayacak. Antalyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Emre Kılınç da Gençlerbirliği müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo'nun sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda olamayacak.

HALİS ÖZKAHYA 1 YIL SONRA

Hakem Halis Özkahya, yaklaşık 1 yıl sonra (15 Ocak 2020 / Kupa / Rize) bir Galatasaray maçında düdük çalacak. 28 Ekim 2018'de Aslan'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Yeni Malatya maçını yöneten Özkahya, Mariano'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle eleştirilmişti. Özkahya, 1 ay sonra oynanan Konyaspor karşılaşmasında da VAR'da görev yaparken Hüseyin Göçek'i verdiği penaltı sonrası uyarmaması nedeniyle bir hayli tepki çekmişti. MHK, Özkahya'yı dinlendirince Kulüpler Birliği, büyük tartışmalar yaratan bir bildiri yayınlamıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Donk, Arda, Belhanda, Oğulcan, Diagne

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Arda, Polomat, Soner, Motta, Candeias, Furman, Sefa, Ayite

Saat: 19.00

Stat: Türk Telekom

Hakem: Halis Özkahya